باريس سان جيرمان يعين المدرب بوكيتينو بعد إقالة توخيل

متابعة بتحـــــــــــرد: بعد إقالة توماس توخيل أعلن باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم إنه تعاقد مع ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير سابقاً. واقيل الألماني توماس توخيل الذي قاد باريس سان جيرمان لنهائي دوري أبطال أوروبا في آب حيث خسر أمام بايرن ميونيخ ليلة عيد الميلاد بعد الفوز 4-0 على ستراسبورغ.

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