جورج وسوف عاتب على محرفي كلامه ويضع النقاط على الحروف

متابعة بتجـــــــــرد: أعرب “سلطان الطرب” جورج وسوف عن استيائه من تحريف احد تصريحاته خلال حلقة رأس السنة مع الإعلامي هشام حداد.

وقال في منشور عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: ببداية هالسنة بدي اتشكر كل الصحفيين يللي واكبوا اخباري هالشهر وكتبوا عن صاحي الليل وعن حفلة دبي وعن حلقة رأس السنة ولكن، عندي عتب على نوعين من الصحافيين: ١- الصحفي يللي بيسمع غلط او بقرر يكتب غير يللي بيسمعو لسبب في نفسه و ٢- الصحفي يللي بينقل الخبر دون التأكد منه. مثلاً موضوع رفضي لكسر الصحون بحلقة رأس السنة لانو في ناس جوعانة هالكلام صحيح ولكن انا ما حددت انو الناس بسوريا جوعانة. حديثي عن الانسان بيتخطى المكان انا فنان بحس بالناس كلها ولما غني بغني لاسعادها كلها. وهيدا لينك الحلقة لمين بحب يسمع صح:

يُذكر ان المطرب السوري الكبير كسر رتابة المشهد وحواجز الركود الفني التي تحاصر الأغنية والعالم نتيجة جائحةً كورونا ، فأطلق عملاً جديداً يصخب بالحياة والحب، عبر “صاحي الليل” الأغنية الجديدة التي انضمّت الى مكتبة وسوف الفنّية ضمن باقة إصدارات Anghami original، عبر “كليب” راقٍ ومختلف خاص بهذه الأغنية أخرجه رودولف جبر بحلّة وفكرة مميّزتين. لوحات راقصة عالية الاحتراف قدمتها فرقة “ميّاس” لمصمّم ومدرّب الرقص نديم شرفان ، ترمز لمعاني “صاحي الليل”، من بينها مشهدية على شكل عقارب الساعة مع تصوير إسقاطي على الراقصين. “صاحي الليل” من كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع سليمان دميان، انتاج فني للأغنية جاد شويري، اخراج الكليب لرودولف جبر.