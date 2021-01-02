هكذا احتفل بوراك اوزجفيت برأس السنة

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متابعة بتجــــــــــرد: احتفل الممثل التركي بوراك اوزجفيت، بليلة راس السنة برفقة زوجته فهرية وابنهما كاران في منزلهما، والتزاماً بقانون حظر التجوال العام الذي فرض في تركيا ليلة رأس السنة. ونشر الزوجان صوراً لهما وقدّمت فهرية معايدة قالت فيها: “سنة سعيدة جمعياً… 2021 تعالي بعافية”.
وكان شوهد بوراك اوزجفيت قبل ليلة رأس السنة في أحد المراكز التجارية في اسطنبول، وقال إنه خرج من موقع التصوير، و أتى لشراء الهدايا لعائلته من أجل الاحتفال برأس السنة الجديدة.
بذكر ان بوراك فاز بجائزة “أفضل ممثل” للعام 2020 عن دوره في مسلسل “المؤسس عثمان”، قدمت له من جامعة اسطنبول، بعد فوزه نتيجة حصوله على 135 ألف صوت.
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