شمس الكويتية تنتقد شيرين عبدالوهاب وتصفها بـ”الجاهلة”

متابعة بتجــــــــــرد: وصفت المغنية شمس الكويتية الفنانة شيرين عبدالوهاب بـ”الجاهلة”، وذلك بسبب وصفها للنساء بـ”العوانس”. وقالت إنّ “شيرين ليس لديها وعي، لأنّ كلامها غير موزون على المسرح”.

واضافت شمس في انتقادها لشيرين لاستخدامها كلمة “عوانس” أنّ “هذه الكلمة معيبة وخالية من الانسانية ولا يوجد امرأة عانس”، معتبرة أنّ “الزواج ليس مقياساً أن هذه المرأة كاملة أو ناقصة، وليس معنى أنّ شيرين تزوجت مرتين أنها وصلت لحالة إنسانة راقية”.

وعبّرت عن حبّها للأغنيات وإحساس شيرين التي التقتها مرة في فرنسا، لكنها لم تحب كلامها الذي صدر في هذا الموضوع.

شمس التي حاولت أن تظهر بمظهر المثقفة، والتي ترفض مسمى عانس، تعرضت لهجوم بأنها تريد تبييض صفحتها على حساب شيرين، في حين أنها هي منذ أقل من شهرين أهانت النسويات ووصفتهن بـ”النعاليات”.