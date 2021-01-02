ابنة كوبي براينت تستذكر رحيله المأسوي: “من المهم أن نجد أشخاصًا نثق بهم”

متابعة بتجــــــــــرد: طبعت وفاة لاعب كرة السلّة كوبي براينت المأسوية، مطلع العام الماضي، برفقة ابنته جيانا، الـ2020 الكارثية. واستذكرت ابنته ناتاليا (17 عاماً) براينت والدها وشقيقتها الصغرى، حيث شاركت في تحدّي “انشر صورة” الجديد عبر” إنستغرام”، في 30 كانون الأول، حين طلب منها أحد متابعيها نشر صورة “كانت فيها بأسوأ حالتها من دون أن يعرف أحد”، فنشرت صورة لها تقف في الهواء الطلق راسمةً ابتسامةً عملاقة على وجهها.

وأرفقت الصورة بتعليق جاء فيه: “لم أرد الإجابة عن هذا السؤال، لكنني أظنّ أنّ مشاركة التجارب مع الآخرين أمر مهم لأننا لا نعرف أبداً متى يمر شخص ما بمشكلات مشابهة. أعتقد حقاً أنه من المهم جداً أن نجد أشخاصاً مقرّبين نثق بهم وأن نكون قادرين على التعبير عن مشاعرنا لهم عندما نكون محبطين أو لسنا بخير”.

وأضافت: “قول هذا أسهل بكثير من فعله، لكن كونوا على علم بأنكم لن تكونوا وحدكم أبداً. تعلّمت طوال هذا العام وما زلت أعمل فيه بمساعدة العائلة والأصدقاء المقربين”.

وكان براينت قد توفي وابنته في تحطّم طائرة هيلوكوبتر فوق مدينة لوس أنجلس، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها. وكان يبلغ من العمر حينها 41 عاماً، أما ابنته فكانت في الثالثة عشر من عمرها.

وأشارت ناتاليا إلى أنها كانت قادرة على الاعتماد على الأشخاص المقربين منها طوال هذا العام الصعب، وأنها لا تزال ممتنة على الدعم المستمر.