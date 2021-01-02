توم هانكس يكسر حاجز المليون دولار بـ News of the World

متابعة بتجــــــــــرد: رغم تقلبات سوق صناعة السينما بسبب جائحة كورونا، طرحت Universal فيلم News of the World، بطولة النجم العالمي توم هانكس، واستطاع الفيلم جمع 1.1 مليون دولار من 1900 دار سينما يوم عيد الميلاد.

وكانت قد أثيرت العديد من التساؤلات مؤخرا حول ابقاء الأفلام الكبيرة على مواعيد إصدارها السينمائي في فترة العطلات في ظل استمرار كورونا، لذلك حاولت Universal’s ايجاد حل بديل لعرض فيلم News of the World بشكل آمن، لذلك تم عقد صفقة مع شبكة Netflix لعرض الفيلم عليها، بالإضافة إلى العرض السينمائي، اي سيعرض الفيلم على نتفليكس بعد 17 يوما من إصداره السينمائي.

والفيلم بطولة النجم العالمي توم هانكس وتدور أحداثه حول أحد سكان تكساس والذي يعيش على مهنة السفر عبر الغرب لنقل أخبار العالم إلى سكان المدينة المحليين، وتبدأ حياته فى التغير تدريجيا حينما يوافق على المساعدة فى إنقاذ فتاة صغيرة تم اختطافها.

ويعتبر طرح فيلم News of the World حاليا مجازفة من الشركة المنتجة، حيث تم تأجيل طرح عدد من الأفلام التي كان مقررا طرحها الفترة المقبلة بسبب تخبط سوق السينما مع استمرار جائحة كورونا.