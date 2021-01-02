بالصور – فيفي عبده تستعيد ذكرياتها مع نجوم عالميين وسيلفستر ستالون

متابعة بتجــــــــــرد: استرجعت الفنانة المصرية فيفي عبده ذكرياتها مع عدد من النجوم العالميين في مناسبات عدة، ناشرةً صورها مع اليزابيث تايلور وسيلفستر ستالون عبر حسابها على موقع “انستغرام”، في محطات جمعتها سابقاً بهما في مهرجان كان السينمائي في فرنسا.

وفي سياق آخر تطل عبده عبر برنامج “احلى مسا” على شاشة “ام بي سي مصر”، إذ شاركت متابعيها لقطات مصورة من كواليس التصوير.

وكانت فيفي استنكرت الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول حالتها الصحية، والتي روجت إلى وفاتها أيضًا.

وقالت في فيديو: “يا مساء الفل والياسمين من مصر أم الدنيا أنا بطمنكم عليا أنا بخير الحمد لله كلامي بيقولوا عليه ده كذب منهم لله وأكتفي بهذا القدر”.

وصدمت فيفي جمهورها بظهورها بدون ماكياج وهي ترتدي ملابس المنزل وتربط رأسها بمنيل، وظهرت على وجهها ملامح الإرهاق والتعب.

وجاء ذلك بعدما ظهرت فيفي عبده، للمرة الأولى بطريقة مباشرة مع متابعيها وجمهورها، منذ تعرضها لوعكة صحية، والشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول وفاتها.