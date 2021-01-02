شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة الأب والأبن.. وحيد حامد: كنت بخاف من مروان ولا يمكن أقترب من أعماله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد الشهر الماضى تكريمًا، بمهرجان القاهرة في دورته الـ 42، وفى ندوته التي أقيمت ضمن فعاليات المهرجان وحضرها عدد كبير من نجوم الفن يسرا، وليلى علوى وإلهام شاهين وأشرف عبد الباقي، وجميلة عوض، وتامر حبيب والإعلامية مني الشاذلي، والمخرج محمد العدل، السيناريست تامر حبيب، وخالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة.

وخلال الندوة كشف وحيد حامد عن المخرج الوحيد الذى يخاف منه وهو نجله المخرج مروان على الرغم من عمله مع عدد كبير من المخرجين، قائلا: "علاقتي بمروان، علاقة أب أولًا، ثم مخرج ثانيًا، اشتغلت مع مخرجين كتير، بس بخاف منه هو، وأنا بستشيره دايما، لكن لا يمكن اقترب من عمل من أعماله" .

يُذكر أن وحيد حامد من مواليد يوليو 1944 فى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأقام بالقاهرة منذ العام 1963 لتبدأ رحلته الفنية التى أضافت عشرات الأعمال المهمة إلى سجلات السينما والدراما، أبرزها أفلام: طائر الليل الحزين، وغريب فى بيتى، والبرىء، والراقصة والسياسى، والغول، والهلفوت، والإرهاب والكباب، واللعب مع الكبار، واضحك الصورة تطلع حلوة، وسوق المتعة. ومسلسلات: البشاير، والعائلة، والدم والنار، وأوان الورد، والجماعة.

ولاقت أعمال المؤلف وحيد حامد إعجابا من كافة المحافل المحلية، والدولية و حاز عنها على عدة جوائز، وآخرها في فى 2020 حاز جائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42.

بدأ بكتابة القصة القصيرة والمسرحية فى بداية مشواره الأدبي، ثم اتجه إلى الكتابة للإذاعة المصرية فقدم العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، ومن الإذاعة إلى التليفزيون والسينما حيث قدم عشرات الأفلام و المسلسلات.