شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى تصف الحياة بالبحر وتنصح متابعيها بـ 5 أمور للنجاة منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "بحر الحياة قلاب"، بهذا الوصف عبرت الفنانة بشرى عن نظرتها للحياة فى الأيام الأولى من العام الجديد 2021، حيث وصفت الحياة في مجملها بأنها عبارة عن رحلة أشبه بالسفينة وسط البحار، ولهذا اختارت أن يكون الظهور الأول لها في العام الجارى، موافقاً لما تؤمن به، حينما أطلت من البحر حينما وظهرت فى أول صورة لها بعام 2021 أثناء قيادتها قارب، وكأنها قبطان، مثلما بدا عبر حسابها على موقع فيس بوك.

وكتبت الفنانة بشرى: "أول صورة في السنة الجديدة.. ربنا يجعلها سنة في جمال الطبيعة بتاعة ربنا ويكرم أصحاب القلوب البيضا ويديكم راحة بال اللون الأزرق".

وأضافت بتوجيه النصيحة لمتابعيها للنجاة من "بحر الحياة القلاب" -على حد وصفها- بكتابة 5 أمور حين قالت: "قيادة سفينة الحياة مش سهلة عشان بحر الحياة قلاب بس بالإيمان والإرادة والحكمة وصفاء النية وتمنى الخير للغير ربنا يسهلها من عنده.. كل سنة وانتم طيبين وعام 2021 احن من 2020 على البشر الطيبين".



الفنانة بشرى فى أول صورة بالعام الجديد

وفى سياق آخر أعربت الفنانة بشرى فى وقت سابق عن سعادتها البالغة بمشاركتها فى الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار"، من بطولة النجمين الكبيرين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، حيث تجسد دور زوجة إياد نصار خلال أحداث العمل، وتواجه العديد من المواقف الصعبة لكونها زوجة ضابط وتعيش فى الكثير من الضغوطات والصعوبات لكي تسانده.



الفنانة بشرى

واعتبرت بشرى مشاركتها فى هذا المسلسل شرف وواجب وطنى على حد قولها، لكونها تكشف من خلاله الصعوبات والتوترات التى تعيشها زوجات الضباط كل يوم قلقا على أزواجهم.

ويشارك في بطولة مسلسل "الاختيار 2"، عدد كبير من النجوم منهم كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إنجي المقدم، أسماء أبواليزيد، محمد علاء،هادي الجيار، أحمد شاكر عبداللطيف، إسلام جمال، محمد فراج، وغيرهم، كما أنه من المتوقع أن يشارك في العمل العديد من ضيوف الشرف، مثلما كان الوضع في الجزء الأول، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمى.

ويتناول الجزء الثاني من المسلسل قصة بطل جديد على غرار الجزء الأول الذي قام ببطولته أمير كرارة، وتناول سيرة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد صابر منسى قائد الفرقة 103 صاعقة.