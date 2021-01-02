شكرا لقرائتكم خبر عن دياب فى وصلة هزار مع زوجته تصل لحد الضرب بسبب الأونلاين شوبينج x فيديو كوميدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الفنان دياب وزوجته هاجر الإبيارى قررا التعبير عن كيفية الحياة التى يعيشاها الثنائى في ظل كورونا بصورة كوميدية، وذلك عبر فيديو نشرته هاجر الإبيارى زوجته من خلال حسابها على موقع إنستجرام أجابا فيه على أكثر من سؤال لهما حول طريقة عيشهما وطباع كل منهما.



دياب أثناء ضربه لزوجته

وتضمن الفيديو إجابة الثنائى على أمور مثل من كسول أكثر أو يصرف أموال بصورة أكبر عن طريق ضرب بعضهما وعدم الكلام، طوال الفيديو، الأمر الذى ظهر في شكل كوميدى طوال أحداث الفيديو حتى وصل إلى ذروته من جانب دياب الذى لم يستطع إمساك نفسه حينما سُأل عن من يصرف أكثر ليقوم بضربها بشكل أكبر، الأمر التي علقت عليه زوجة الفنان دياب وكتبت : "الحب في زمن الأونلاين شوبينج".



دياب ووصلة هزار مع زوجته

من ناحية أخرى طرح الفنان دياب فى وقت سابق من نهاية الشهر الماضى، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "يا دماغى" على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان سامح كريم وتوزيع إلهامى دهيمة وتحمل الطابع المقسوم، ويعود دياب بالأغنية إلى الغناء بعد فترة من الغياب والتي انشغل فيها بالتمثيل، وتدور كلمات الأغنية فى فلك البحث عن الراحة والسعادة، وتغيير السياسة فى الحياة، والبعد عن الضغوط والمشكلات

وتقول كلمات الأغنية:

الدوا بينفع مع انه مر..والسكر حلو بس بيضر

امسكوا فى اليومين اللى حلتكوا.. لو حتى كسرتوا ساعات بيتكوا..بردو الوقت هيمر

يادماغى خدى راحه ليزيد الهم و يتمكن..مشاكلنا عايزة جراحة مش نافع ليها مسكن

خدى م الليله اجازتك و النبى غيرى ف سياستك..الناس مابقتش معادن كل اللى بصادفه بلاستك

خدى م الليله اجازتك و النبى غيرى ف سياستك..اشترى اجدعها تخين لو عدتله كام استك

يادماغى اشترى نفسك انشا الله بالتقسيط..ده الفرح شح سوقه و الحزن بالعبيط

ماكفايه بقى تلطيش و مرمطة و تخبيط..يادماغى اشترى نفسك انشا الله بالتقسيط

ده الفرح شح سوقه و الحزن بالعبيط..كفايانا بقى تلطيش و مرمطة و تخبيط

وفى سياق آخر يشارك دياب فى بطولة مسلسل "نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ونجلاء بدر، وفردوس عبد الحميد وادوارد وأحمد مالك وأحمد داش، وريم سامى، ومحمد جمعة، وعماد زيادة، وليال عبد الخالق ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.