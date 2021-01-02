شكرا لقرائتكم خبر عن جاستن بيبر ينسى كلمات أغنيته في حفل ليلة رأس السنة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الفنان العالمي جاستن بيبر في موقف محرج خلال حفله الغنائي الذي أقيم في ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2021، حيث تعثر في كلمات الأغاني خلال الحفل، معترفا: "نسيت الكلمات"، حيث بدا مرتبكًا بعض الشيء على خشبة المسرح، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وعلى الرغم من العقبات القليلة التي واجهها، بدا النجم العالمي فخورا بأدائه بشكل عام، ودعمته زوجته هايلي بيبر البالغة من العمر 24 عامًا، حيث أكدت أنها فخورة جدا به، كما لاقى الدعم من جمهوره بعد هذا الموقف المحرج.



جاستن بيبر في حفل ليلة رأس السنة

وكان المغني البالغ من العمر 26 عامًا يؤدي أغنيته الموسيقية "آسف"، عندما تعثر في كلمات الأغاني واعترف بذلك خلال الحفل الذي أقيم بمناسبة العام الجديد، مؤكدا أنه نسى كلمات الأغنية.

وفي وقت سابق، التقطت عدسات مصورى " البابارتزى " عدة صور لجاستين بيبر وهو مرتديا ملابس " كاجوال " بسيطة وكان بصحبة بيبر عدد من مساعديه وحراسة الشخصيين، وظهر بحالة معنوية مرتفعة ورسم على وجهه ابتسامة عريضة وكأنه يعلن عن حماسة الشديد لإحياء حفل ليلة رأس السنة.

وطرح النجم العالمي جاستن بيبر بالتعاون مع شون مينديز، كليب أغنية "Monster"، في الآونة الأخيرة، حيث حققت الأغنية أكثر من 78 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية لـ شون مينديز.



جاستن بيبر