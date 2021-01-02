شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: وحيد حامد كان وطنيا حتى النخاع وقيمة كبيرة.. وسيتم تكريم اسمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، إننا فقدنا برحيل الكاتب الكبير وحيد حامد المعلم والأستاذ الذى تعلمنا كثيرا من أعمالة الفنية، مشيرا أنه حارب إرهاب جماعة الإخوان الإرهابية وقت حكمهم، مؤكدا على أن الراحل وحيد حامد كان وطنيا حتى النخاع.

وتابع نقيب المهن التمثيلية خلال مداخلة هاتفية في برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد والذى يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه سيتواصل مع مروان حامد ليعلم ترتيبات هل سيكون هناك عزاء أم لا وسيتم الإعلان عن ذلك، حيث أن الراحل وحيد حامد كان قيمة كبيرة، مشيرا أن الأسرة الفنية جميعا تفكر جديا في كيفية تكريم الراحل وحيد حامد، مؤكدا على أنه سيتم تكريم اسمه .

يُذكر أن وحيد حامد من مواليد يوليو 1944 فى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأقام بالقاهرة منذ العام 1963 لتبدأ رحلته الفنية التى أضافت عشرات الأعمال المهمة إلى سجلات السينما والدراما، أبرزها أفلام: طائر الليل الحزين، وغريب فى بيتى، والبرىء، والراقصة والسياسى، والغول، والهلفوت، والإرهاب والكباب،