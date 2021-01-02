شكرا لقرائتكم خبر عن ما مصير فيلم "الصحبة الحلوة" ومسلسل "الجماعة 3" بعد رحيل وحيد حامد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى اليوم السبت الكاتب الكبير والمؤلف وحيد حامد عن عمر الـ77 عام بعد صراع مع المرض، حيث قدم الكثير من الأعمال الفنية سواء فى السينما أو الدراما، ولم يبخل بكتابة ورسم كل تفاصيل الشخصيات، حتى أنفاسه الأخيرة رغم وعكته الصحية.

وهناك عملان لم يكمل وحيد حامد كتابتهما الأول مسلسل "الجماعة" بجزئه الثالث والذى كان يواصل فى كتابته حتى انتهى من ثلثى أحداثه، حيث قرر صناع المسلسل خروجه من المنافسة فى شهر رمضان لكى يخرج بشكل أكثر حرفية ليمنح طاقم العمل كافة التحضيرات والتجهيزات من أجل الظهور بشكل يليق بالعمل خاصة وأن المسلسل يواجه الجماعة الإرهابية.

العمل الثانى فيلم يجمع بين النجم محمد سعد والنجم الكبير يحيى الفخرانى يحمل عنوان "الصحبة الحلوة"، للمخرجة ساندرا نشات، وكان يواصل حيد حامد فى كتابة أحداثه.

فيلم "الصحبة الحلوة" توقف منذ فترة لأسباب غير معلنة، حيث كان من المفترض تصويره بداية العام الجارى، ولكن انتشار فيروس كورونا تسبب فى تأجيله.

وشيع نجوم الفن وحيد حامد إلى مثواه الأخير بعد ظهر اليوم، من مسجد الشرطة فى مدينة الشيخ زايد وتم دفنه فى مقابر الأسرة على طريق الفيوم.

يُذكر أن وحيد حامد من مواليد يوليو 1944 فى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأقام بالقاهرة منذ العام 1963 لتبدأ رحلته الفنية التى أضافت عشرات الأعمال المهمة إلى سجلات السينما والدراما، أبرزها أفلام: طائر الليل الحزين، وغريب فى بيتى، والبرىء، والراقصة والسياسى، والغول، والهلفوت، والإرهاب والكباب، واللعب مع الكبار، واضحك الصورة تطلع حلوة، وسوق المتعة. ومسلسلات: البشاير، والعائلة، والدم والنار، وأوان الورد، والجماعة.