أمل حجازى تهاجم كل فنان أقام حفل ليلة رأس السنة بلبنان وسط كورونا: عبيدًا للمال

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجمت الفنانة اللبنانية أمل حجازى كل من قاموا بإحياء حفلات بمناسبة ليلة رأس السنة، في ظل انتشار فيروس كورونا بصورة مخيفة داخل دولة لبنان، وكتبت من خلال تغريدة لها على موقع تويتر: "كل فنان أقام حفل في رأس السنة بظل كورونا وبظل الأعداد المخيفة التي يشهدها لبنان فهو بلا ضمير وبلا إنسانية وعبدًا للمال" .



أمل حجازى على موقع تويتر

وفى سياق آخر سبق وأعربت المطربة اللبنانية أمل حجازي، عن حزنها من الحالة التى وصلت إليها بلادها من تأزم الوضع الاقتصادى وصولاً إلى انفجار مرفأ بيروت فى وقت سابق من عام 2020، وغردت عبرحسابها على تويتر، قائلة:" غير رب العالمين ما في شيء بينقذ لبنان".

كما لا تعد تلك المرة الوحيدة التى تعبر فيها أمل حجازى من خلال تويتر عن آراءها، حيث سبق وهاجمت الفنانة أمل حجازى، الحكام والسياسيين اللبنانيين، مشيرة إلى أن كل شخص من الحكام تسبب فى حرب، قائلة "كل واحد من حكامنا عمل بلبنان حرب وتسمّت الحرب بأسمائهم يعنى كل واحد فى برقبته آلاف القتلى يعنى لو شافو لبنان مدمر وشعبه مقتول بالنسبة الهم مشهد أكتر من عادى، وآخر فترة الطائفية بلغت ذروتها".

وفى سياق آخر أعربت المطربة اللبنانية أمل حجازى، عن حزنها عن حالة الطائفية التى يعيشها الشعب اللبنانى وكتبت عبر حسابها بموقع تويتر: "أنا بحياتى ما شفت ولا هشوف شعب طائفى متل اكترية الشعب اللبنانى ولك انتو حرام يكون عندكن بلد متل لبنان مزرعة وكتيرة عليكن".