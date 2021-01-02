شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يحتفل بتصدر أحدث أغانيه "رسالة" تريند يوتيوب وتحقيقها مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المطرب أحمد سعد على الاحتفال بمناسبة تصدر أغنيته الأخيرة "رسالة" التريند على موقع يوتيوب، بعدما وصلت إلى مليون مشاهدة في أقل من 48 ساعة، حسبما قال سعد من خلال حسابه على موقع إنستجرام، وكتب: "الحمد لله، أغنيتي الجديدة "رسالة" تتصدر تريند يوتيوب وتتخطي المليون مشاهدة فى أقل من 48 ساعة".



احمد سعد على انستجرام

وطرح النجم أحمد سعد أحدث أغانيه التى تحمل اسم "رسالة"، أول أمس، وذلك على موقع الفيديوهات يوتيوب، وهى من كلمات آدم، وألحان أيمن هلال، وتوزيع ميدو مزيكا، ووجه من خلال الأغنية رسالة للخداعين والمتلاعبين.

وتقول كلمات الأغنية: رسالة منى ليكو ياللى كنتوا لمة.. رسالة منى ليكو ياللى كنتوا شلة.. رسالة منى ليكو ياللى كنتوا صحبة.. على سكتى أحسن لكم ماتظهروش.. ماتقولوش إن إحنا واحد.. عمرنا مانمشى فى طريق.. إنتوا صفحة طويتها راحت.. ياللى سيبتونى غريق..".

وكان أحمد سعد أكد خلال ندوة ”الخليج 365” الأسبوع الماضى أنه يحضر لأكثر من أغنية جديدة لطرحها "سينجل" خلال الفترة المقبلة، وقال: "خلال 10 سنوات ماضية طرحت ألبومين فقط، وبآخر عامين قدمت أغانى أكثر مما قدمت في الألبومين، وعندى الفترة القادمة دويتوهات لن أستطيع الإعلان عنها في الوقت الحالي، لأنها ستكون مفاجأة، إضافة إلى الأغانى السينجل والتي ستكون في خطة الشتاء، إلى أن ندخل الصيف لأن لدى ألبوم أطرح منه أغنية أغنية بداية من الصيف المقبل".

كما كشف عن السبب وراء غنائه أغنية مهرجانات مع حسن شاكوش بعنوان "100 حساب"، حيث أوضح أنه وجد ظاهرة منتشرة على الساحة الغنائية وهى أغانى المهرجانات، وهذه الظاهرة ناجحة نجاحا غير عادى لافتاً: "لقيت ابنى يقول كلام لا يصح أحد في عمره يقوله، كلام وحش جدا، فسألته أنت بتقول الكلام دا ليه وهل انت عارف معناه، قالى مش عارف، انا بسمعه في المهرجانات، وأنا في الوقت دا كنت مع قرار أستاذ هانى شاكر ضد أغانى المهرجانات، بس حاسس إن المزيكا حلوة ممكن نظبط فيها الكلام ونحط كلمات حلوة عليها".