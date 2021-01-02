شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ياسين ناعيا وحيد حامد: أيامنا الأجمل كانت وستظل معك يا صانع الذكريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى المخرج محمد ياسين بخالص الحزن والأسى الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، حيث نشر ياسين صورة تجمعه بالاستاذ وحيد حامد ومجموعة من نجوم الوسط الفني وعلق عليها بـ "اعلم جيدا ان ماهو قادم صعب وعصيب ..واعرف كذلك أنك أحببت ايامك كما ذكرت مرارا وتكرارا ولم تفعل إلا ما تهوي، ياليتك تعلم أن أيامنا الأجمل كانت وستظل معك يا صانع الذكريات".

الكاتب الكبير وحيد حامد من مواليد 1 يوليو عام 1944، وهو كاتب سيناريو مصرى، عُرف بتقديمه للأعمال المهمة والمؤثرة في تاريخ السينما، كما عمل مع عدد من المخرجين منهم سمير سيف، شريف عرفة وعاطف الطيب.

ونالت أعمال المؤلف وحيد حامد إعجابا من كل المحافل المحلية، والدولية وحاز عنها على عدة جوائز، وآخرها فى 2020 حاز جائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ42.

بدأ بكتابة القصة القصيرة والمسرحية فى بداية مشواره الأدبي، ثم اتجه إلى الكتابة للإذاعة المصرية فقدم العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، ومن الإذاعة إلى التليفزيون والسينما حيث قدم عشرات الأفلام والمسلسلات.

ولد بقرية بنى قريش مركز منيا القمح محافظة الشرقية، مصر، وتزوج من الإعلامية زينب سويدان رئيس التليفزيون المصري سابقا وهو والد المخرج السينمائي مروان حامد.

ومن أعماله السينمائية، طائر الليل الحزين، فتوات بولاق، غريب في بيتي، البريء، أرزاق يا دنيا، الراقصة والسياسي، الإنسان يعيش مرة واحدة، الغول، أنا وأنت وساعات السفر، معالي الوزير، آخر الرجال المحترمين، الهلفوت، الإرهاب والكباب، المنسي، اللعب مع الكبار، ديل السمكة، عمارة يعقوبيان.