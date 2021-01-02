شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى: وحيد حامد كان من أول الجنود الذين حاربوا الإرهاب فى السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة هالة صدقى، خلال مداخلة هاتفية في برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد والذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، إن أفلام الراحل وحيد حامد تمثل جزءا من تاريخ مصر، وكان لدية رؤية مستقبلية وكان من أول الجنود الذين حاربوا الإرهاب فى السينما المصرية، وافتقدنا إنسان عزيز علينا جميعا. يُذكر أن وحيد حامد من مواليد يوليو 1944 فى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأقام بالقاهرة منذ العام 1963 لتبدأ رحلته الفنية التى أضافت عشرات الأعمال المهمة إلى سجلات السينما والدراما، أبرزها أفلام: طائر الليل الحزين، وغريب فى بيتى، والبرىء، والراقصة والسياسى، والغول، والهلفوت، والإرهاب والكباب،

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