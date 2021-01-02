شكرا لقرائتكم خبر عن دلال عبد العزيز: وحيد حامد قدم العديد من الممثلين الشباب..وأعماله بها لمسة صدق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة دلال عبد العزيز إن الراحل وحيد حامد كان متفاعلا مع الجميع وكان دائما يقدر ظروف الفنان، وكانت أعماله بها لمسة صدق، مشيرة إلى أنها قامت بالاعتذار ذات مرة له عن المشاركة في عمل من كتابته، إلا أنها شاركت في فيلم "النوم في العسل" الذى كتبه الراحل، مؤكده أنه لا يمكن لأى فنان الاعتذار عن عمل من أعماله الفنية.

وتابعت الفنانه دلال عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية فى برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد والذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، أن الراحل وحيد حامد قدم العديد من الممثلين الشباب وكان دائما يقوم بتشجيعها على أعمالها الفنية .

يُذكر أن وحيد حامد من مواليد يوليو 1944 فى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأقام بالقاهرة منذ العام 1963 لتبدأ رحلته الفنية التى أضافت عشرات الأعمال المهمة إلى سجلات السينما والدراما، أبرزها أفلام: طائر الليل الحزين، وغريب فى بيتى، والبرىء، والراقصة والسياسى، والغول، والهلفوت، والإرهاب والكباب،