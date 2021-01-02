شكرا لقرائتكم خبر عن صور نادرة لـ وحيد حامد في مرحلة الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل اليوم واحد من أهم صناع السينما في مصر والوطن العربي وهو الكاتب و السيناريت وحيد حامد، والذى يعتبر خسارة للفن لا تعوض بعد شكل من الأشكال، لكن ما يهون علي محبيه خبر وفاته الأليم هو أعماله العظيمة والتي ستبقي من أهم الأعمال السينمائية والتليفزيونية التي قدمت في مصر والوطن العربي، وفي هذا السياق ينشر اليوم صور لوحيد حامد في "شبابه".

الكاتب الكبير وحيد حامد من مواليد 1 يوليو عام 1944، وهو كاتب سيناريو مصرى، عُرف بتقديمه للأعمال المهمة والمؤثرة في تاريخ السينما، كما عمل مع عدد من المخرجين منهم سمير سيف، شريف عرفة وعاطف الطيب.

ونالت أعمال المؤلف وحيد حامد إعجابا من كل المحافل المحلية، والدولية وحاز عنها على عدة جوائز، وآخرها فى 2020 حاز جائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ42.

بدأ بكتابة القصة القصيرة والمسرحية فى بداية مشواره الأدبي، ثم اتجه إلى الكتابة للإذاعة المصرية فقدم العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، ومن الإذاعة إلى التليفزيون والسينما حيث قدم عشرات الأفلام والمسلسلات.

ولد بقرية بنى قريش مركز منيا القمح محافظة الشرقية، مصر، وتزوج من الإعلامية زينب سويدان رئيس التليفزيون المصري سابقا وهو والد المخرج السينمائي مروان حامد.

ومن أعماله السينمائية، طائر الليل الحزين، فتوات بولاق، غريب في بيتي، البريء، أرزاق يا دنيا، الراقصة والسياسي، الإنسان يعيش مرة واحدة، الغول، أنا وأنت وساعات السفر، معالي الوزير، آخر الرجال المحترمين، الهلفوت، الإرهاب والكباب، المنسي، اللعب مع الكبار، ديل السمكة، عمارة يعقوبيان.