شكرا لقرائتكم خبر عن وحيد حامد فى صورة نادرة مع الزعيم وأسرة فيلم "المنسى" ومعهما مروان حامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة كبيرة من الحزن انتابت الوسط الفنى خلال الساعات الماضية منذ رحيل الكاتب الكبير وحيد حامد، والذى جمعته أعمال عديدة مع عمالقة التمثيل، وأهم النجوم ممن افتخروا خلال رثائه طوال الساعات الماضية بالعمل معه، في تقدير بالغ لقيمته الكبيرة، وواحد من أبرز النجوم الذي عمل مع وحيد حامد وشكلوا ثنائيًا ناجحًا هو الزعيم عادل إمام.

ومن بين أعمال عديدة وصل عددها إلى 10 أفلام جمعت الثنائى مثل الإرهاب والكباب والهلفوت، بالإضافة إلى غيرها من الأعمال المهمة، وخلال التقرير التالى نسلط الضوء على صورة نادرة من كواليس أحد الأفلام التي اجتمعا بها معاً، ظهر فيها المخرج شريف عرفة، بالإضافة إلى المخرج مروان حامد نجل الكاتب الكبير وحيد حامد الذى تواجد خلف الزعيم.



صورة نادرة للزعيم ووحيد حامد مع شريف عرفة والمخرج مروان حامد نجل الكاتب الكبير

وتحديداً جاءت الصورة من فيلم "المنسى" الذى تم طرحه عام 1993 أى قبل 27 عام من الآن، حيث حقق الفيلم نجاحاً كبيراً ويعد من أبرز الأفلام فى مسيرة الزعيم.

كان الكاتب الكبير وحيد حامد الكبير وحيد حامد، رحل عن عالمنا فجر اليوم السبت، عن عُمر يناهز 77 عامًا، بعدما وافته المنية فى العناية المركزة بأحد المستشفيات إثر أزمة صحية اضطرته قبل أيام لدخول المستشفى.

يُذكر أن وحيد حامد من مواليد يوليو 1944 فى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأقام بالقاهرة منذ العام 1963 لتبدأ رحلته الفنية التى أضافت عشرات الأعمال المهمة إلى سجلات السينما والدراما، أبرزها أفلام: طائر الليل الحزين، وغريب فى بيتى، والبرىء، والراقصة والسياسى، والغول، والهلفوت، والإرهاب والكباب، واللعب مع الكبار، واضحك الصورة تطلع حلوة، وسوق المتعة. ومسلسلات: البشاير، والعائلة، والدم والنار، وأوان الورد، والجماعة.

ولاقت أعمال المؤلف وحيد حامد إعجابا من كافة المحافل المحلية، والدولية و حاز عنها على عدة جوائز، وآخرها في فى 2020 حاز جائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42.