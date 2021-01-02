شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى: وحيد حامد كان لسان المواطن المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة ليلى علوى، الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد، مضيفة خلال مداخلة هاتفية في برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد والذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، أنها فخورة بتكريم الراحل فى مهرجان القاهرة السينمائى وهو صاحب تاريخ كبير ولدية شعبية كبيرة ويحظى بحب واحترام الجميع، مشيرة إلى أنه كان لسان المواطن المصرى.

وتابعت ليلى علوى: كان يعلم المواطن حقوقة وواجباته وكان كاتب ومنتج وصاحب رؤية، مشيرة إلى أن دورها في العائلة من أهم الأعمال الدرامية في تاريخها الفني وتشعر بالفخر لآن الراحل وحيد حامد أشاد بدورها في هذا العمل.

وواصلت ليلى علوى قائلة إنها كانت تحرص على الذهاب إلى الراحل وحيد حامد في بداية كل عام لكى تفكر وتحلم، وكان الراحل صديق غالى وإنسان رائع وفلاح مصري أصيل، مضيفة أنها تشعر بالخجل لانها لم تكن تعلم أن الراحل وحيد حامد كان مريضا في المستشفى.