شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشناوى: وحيد حامد انتهى من كتابة فيلم لـ الفخرانى و15حلقة من "الجماعة 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الناقد طارق الشناوى أثناء استضافته مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على قناة الحياة، أن الراحل وحيد حامد انتهى من كتابة فيلم "الصحبة الحلوة" المفترض أن يشارك في بطولته الفنان يحيى الفخرانى وتخرجه ساندرا نشأت كما انتهى من كتابة حوالى 15 حلقة من الجزء الثالث من مسلسل "الجماعة".

وأضاف أن حياته كلها كانت الكتابة أثناء مكوثه في أحد الفنادق المطلة على النيل، مشيرا أنه خلال عام 2012 أعلن كتابته لتقديم جزء ثانٍ من فيلم "طيور الظلام" وكانت مغامرة منه.

وأشار إلى أنه قدم عددًا من الأفلام الناجحة مع المخرج شريف عرفة خاصة في فترة التسعينيات.

وأكد خلال استضافته أنه كان مبسوط بفيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" وطاير من الفرحة بدور أحمد زكى وسناء جميل خاصة أنها قدمته على أفضل مستوى، كما أنه كان يعتبر فيلم "سوق المتعة" من أقرب السيناريوهات إلى قلبه وأدى فيه كل من الفنانة إلهام شاهين ومحمود عبدالعزيز أدوارهم بكل إتقان.

وقال الناقد طارق الشناوى إنه كان من المقربين للراحل الكاتب الكبير وحيد حامد من حوالى 30 عاما، وكنت دائما رؤيته في مهرجان كان السينمائى وعدد من المهرجانات الدويلة والمصرية كما أتاح لى الفرصة ان أعمل عنه كتاب الفلاح الفصيح.

وأضاف أن كلمة وحيد حامد في مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الأخيرة كانت توحى بالوداع حيث إنه كان مقاتل في الفكرة والكلمة والحياة، كما أنه كان بمثابة نموذج للكاتب الدرامى الشعبى وفاهم وجدان الناس طول الوقت.





يذكر أن الكاتب الكبير وحيد حامد من مواليد 1 يوليو عام 1944، وهو كاتب سيناريو مصرى، عُرف بتقديمه للأعمال المهمة والمؤثرة في تاريخ السينما، كما عمل مع عدد من المخرجين منهم سمير سيف، شريف عرفة وعاطف الطيب.

ونالت أعمال المؤلف وحيد حامد إعجابا من كافة المحافل المحلية، والدولية وحاز عنها على عدة جوائز، وآخرها فى 2020 حاز جائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42.

بدأ بكتابة القصة القصيرة والمسرحية فى بداية مشواره الأدبي، ثم اتجه إلى الكتابة للإذاعة المصرية فقدم العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، ومن الإذاعة إلى التليفزيون والسينما حيث قدم عشرات الأفلام والمسلسلات.

ولد بقرية بنى قريش مركز منيا القمح محافظة الشرقية، مصر، وتزوج من الإعلامية زينب سويدان رئيس التليفزيون المصري سابقا وهو والد المخرج السينمائي مروان حامد.

ومن أعماله السينمائية، طائر الليل الحزين، فتوات بولاق، غريب في بيتي، البريء، أرزاق يا دنيا، الراقصة والسياسي، الإنسان يعيش مرة واحدة، الغول، أنا وأنت وساعات السفر، معالي الوزير، آخر الرجال المحترمين، الهلفوت، الإرهاب والكباب، المنسي، اللعب مع الكبار، ديل السمكة، عمارة يعقوبيان.

وأكد خلال استضافته أنه كان مبسوط بفيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" وطاير من الفرحة بدور احمد زكى وسناء جميل خاصة انها قدمته على أفضل مستوى، كما انه كان يعتبر فيلم "سوق المتعة" من أقرب السيناريوهات إلى قلبه وأدى فيه كل من الفنانة الهام شاهين ومحمود عبدالعزيز أدوارهم بكل اتقان .