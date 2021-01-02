شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله ناعيا وحيد حامد: العظماء يرحلون وتبقى ذكراهم باقية فى العقول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الفنان صلاح عبد الله، الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، الذى رحل عن عالمنا اليوم السبت ، قائلا: "إنسان عظيم ورائع وأثرى الحياة الفنية بأشياء لا تنسى" ، مضيفا في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة صدى البلد، أن العظماء دائما يرحلون وتبقى ذكراهم باقية فى العقول ، فيما قالت الفنانة لبلبة، أنها حزينة بشدة لوفاة الكاتب الكبير وحيد حامد، مؤكدة أنها كانت دائمة السؤال عليه ، وكانت تشعر بالخوف عندما لا يرد عليها فى التليفون

يُذكر أن وحيد حامد من مواليد يوليو 1944 فى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأقام بالقاهرة منذ العام 1963 لتبدأ رحلته الفنية التى أضافت عشرات الأعمال المهمة إلى سجلات السينما والدراما، أبرزها أفلام: طائر الليل الحزين، وغريب فى بيتى، والبرىء، والراقصة والسياسى، والغول، والهلفوت، والإرهاب والكباب، واللعب مع الكبار، واضحك الصورة تطلع حلوة، وسوق المتعة. ومسلسلات: البشاير، والعائلة، والدم والنار، وأوان الورد، والجماعة.

ولاقت أعمال المؤلف وحيد حامد إعجابا من كافة المحافل المحلية، والدولية و حاز عنها على عدة جوائز، وآخرها في فى 2020 حاز جائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42.