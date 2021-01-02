شكرا لقرائتكم خبر عن ظافر العابدين فى لوك جديد للمرة الأولى أثناء إجازته فى دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ النجم ظافر العابدين متابعيه على موقع إنستجرام حينما ظهر في لوك جديد بعدما اعتادوا على رؤيته بلوك معتاد على مدار سنوات تمثل في ظهوره بدون ذقن مطلقًا، إلا أنه مؤخرًا ومن خلال استرخائه في دبى لفترة مثلما أكد ظهر بلوك جديد، وما أن نشر الصورة حتى لاقت ردود فعل عديدة من جانب متابعيه ممن تفاجأوا باللوك الجديد.



ظافر العابدين

من ناحية أخرى أكد الفنان ظافر العابدين فى وقت سابق أنه سعيد بالمشاركة في فيلم "العنكبوت" مع الفنان أحمد السقا، ويقدم من خلاله دور مختلف عن كل الأدوار الذى قدمها في مشواره الفني .

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اآنذاك أن العمل يحتوي على عناصر نجاح كثيرة بداية من الورق المكتوب باحترافية، مرورًا بالإخراج الأكثر من ممتاز، بالإضافة إلى الفنانين المشاركين فيه، فهو عبارة عن تركيبه ممثلين قوية، لذلك متشوق جدًا لرد فعل الجمهور علي شخصيتى .

وتدور أحداث "العنكبوت" حول مطاردات رجال الأمن للمافيا والعصابات، ويقوم السقا بدور شخص مشهور يكتب عنه فى الصحف والمجلات والجميع يبحث عن "العكنبوت"، والكشف عن هويته الحقيقية، خاصة وأنه طوال أحداث الفيلم يرتدى ماسك وبدلة سوداء فى كل عملية يقوم بها.

ويدخل السقا عالم المافيا بسبب شقيقه ظافر العابدين الذى يعود من الخارج، ويدخل فى صراعات معه خلال الأحداث، ويحدث العديد من المفاجآت، خاصة وأن ظافر يظهر كرجل أعمال كبير، ولديه العديد من المشاريع الكبيرة فى مصر، وتتعرض إحدى مشاريعه لحادث كبير.

فيلم "العنكبوت"، من بطولة أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين، بالإضافة إلى كل من الفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.