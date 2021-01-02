شكرا لقرائتكم خبر عن منى الشاذلى تنعى الراحل وحيد حامد بكلمات مؤثرة: وداعا يا من سنظل نفخر به دائما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الإعلامية منى الشاذلى على نعى الكاتب الكبير وحيد حامد بعدما رحل عن عالمنا صباح اليوم مخلفًا حالة كبيرة من الحزن انتابت الوسط الفني وكل محبيه ممن تعلقوا بأعماله التي طالما تعلق بها الملايين طوال سنوات.

الإعلامية منى الشاذلى ومن خلال حسابها على موقع إنستجرام كتبت كلمات عكست حالة الحزن الكبير التي تشعر به وقالت: "وداعا يا أستاذ وحيد.. وداعا ايها الكاتب والفارس والفيلسوف والمحارب.. مع السلامة يا أستاذنا وصديقنا وأخينا الاكبر.. وداعًا يا من سنظل نفخر به دائما بإبداعه وكبريائه، وقوة كلمته، مع السلامة يا أستاذ وحيد".



منى الشاذلى عن وحيد حامد

كان الكاتب الكبير وحيد حامد الكبير وحيد حامد، رحل عن عالمنا فجر اليوم السبت، عن عُمر يناهز 77 عامًا، بعدما وافته المنية فى العناية المركزة بأحد المستشفيات إثر أزمة صحية اضطرته قبل أيام لدخول المستشفى.

يُذكر أن وحيد حامد من مواليد يوليو 1944 فى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأقام بالقاهرة منذ العام 1963 لتبدأ رحلته الفنية التى أضافت عشرات الأعمال المهمة إلى سجلات السينما والدراما، أبرزها أفلام: طائر الليل الحزين، وغريب فى بيتى، والبرىء، والراقصة والسياسى، والغول، والهلفوت، والإرهاب والكباب، واللعب مع الكبار، واضحك الصورة تطلع حلوة، وسوق المتعة. ومسلسلات: البشاير، والعائلة، والدم والنار، وأوان الورد، والجماعة.

ولاقت أعمال المؤلف وحيد حامد إعجابا من كافة المحافل المحلية، والدولية و حاز عنها على عدة جوائز، وآخرها في فى 2020 حاز جائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42.