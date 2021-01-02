شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء سويدان تطالب الحضور بدقيقة حداد على روح وحيد حامد في ختام "القومي للمسرح".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقف الحضور فى حفل ختام المهرجان القومي للمسرح المصري بدورته الثالثة عشرة برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، دقيقة حداد على روح الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد الذي رحل صباح اليوم.

قدمت حفل الختام وتوزيع الجوائز الفنانة لقاء سويدان التي رحبت بالحضور وطلبت منهم الوقوف دقيقة حداد ثم أكدت الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما أكدت استثنائية الدورة الثالثة عشرة في عدة أشياء منها احتفالها بالآباء في المسرح المصري ومرور 150 عامًا علي شكل ومضمون المسرح الحديث ثم طالبت رئيس المهرجان بكلمة رصد خلالها أهم الانجازات وقدم حصاد للدورة شمل عدد العروض والورش وليالي العرض والملف الفكري والموقع الإلكتروني للمهرجان، كما شكر وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم علي دعمها للمهرجان.





الدورة الثالثة عشر بدأت يوم 20 ديسمبر 2020 وهي تحمل اسم دورة "الآباء"، واحتفل فيها المهرجان بمرور 150 عاما على المسرح المصرى الذى يؤرخ له منذ عام 1870 م وضمت اللجنة العليا للمهرجان 13 عضوا من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة فى مجال المسرح، وهم: الفنان القدير يوسف إسماعيل "رئيسا للمهرجان" وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبد الغفور والدكتورة هدى وصفى والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكرى والمخرج حمدى حسين بكرى والفنانة هايدى عبد الخالق ، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، والدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان إسماعيل مختار، رئيس الادارة المركزية للبيت الفني للمسرح "مديرا للمهرجان"، والدكتور هيثم الحاج على، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان القدير ياسر صادق، رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح وتتولي تلك اللجنة رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه.