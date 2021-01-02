الفنانة رولا محمود حديث السوشيال ميديا بعد اختفائها في ظروف غامضة (تفاصيل)

تصدرت الفنانة رولا محمود تريند جوجل، ومواقع التواصل المختلفة، بعد انتشار أخبار تؤكد وفاتها بفيروس كورونا في إنجلترا، حيث كان آخر ظهور لها على السوشيال ميديا في مارس الماضى، عندما أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

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قال شقيقها طارق: "رولا، شفيت من فيروس

كورونا، بعد أسابيع من استغاثتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت على تواصل معي، طيلة تلك الفترة بشكل متقطع".

وأضاف، أن آخر اتصال بيننا كان من أسبوعين، وكان يفترض أن تعود للقاهرة، ولكن انقطعت الاتصالات بيننا بشكلٍ مفاجئ، وهواتفها أغلقت تمامًا، ولا أعرف عنها شيئاً.



وكان آخر ظهور الفنانة رولا محمود فى شهر مارس الماضى حين دونت عبر حسابها على موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر"، معلنة إصاباتها بفيروس كورونا، حيث كتبت: "للأسف حالتى من سيئ إلى أسوأ، أنا أُصبت بالفيروس، رغم اتخاذى جميع الاحتياطات اللازمة".



أضافت: للأسف النظام الصحى هنا حالًا (فى بريطانيا) مفعم بحالات كثيرة، ولا أعلم إذا كانوا حتى مستعدين لعلاجى، دعاؤكم أكيد هيساعدنى، سأحاول الاستفسار فى تغريداتى القادمة عن أى مكان للفحص".

