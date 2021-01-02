عادل إمام عن رحيل وحيد حامد : اليوم فقدت رفيقي وأخي وصديقي

نعى الزعيم عادل إمام الكاتب الكبير وحيد حامد، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر ناهز الـ77 عاما، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتب: "‎اليوم فقدت صديقي وأخي وحبيبي ورفيقي وحيد حامد... خسارة كبيرة للفن المصري والعربي... الله يرحمك يا وحيد ويدخلك فسيح جناته".

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رحل عن عالمنا صباح اليوم الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، عن عمر يناهز 77 عاما، إثر أزمة صحية دفعته لدخول العناية المركزة، وتقرر تشييع جنازته إلى مثواه الأخير من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان آخر ظهور للراحل في مهرجان القاهره السينمائي الدولي في دورته ال42، حيث

تم تكريمه خلال هذه الدورة وحاز جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر من المهرجان، كما عقدت ندوة له آدارها الناقد السينمائي طارق الشناوي .



وجدير بالذكر، أن الكاتب وحيد حامد ولد بقرية بني قريش مركز منيا القمح محافظة الشرقية في يوليو 1944، وبدأ بكتابة القصة القصيرة والمسرحية في بداية مشواره الأدبي، ثم اتجه إلى الكتابة للإذاعة المصرية فقدم العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، ومن الإذاعة إلى التليفزيون والسينما حيث قدم عشرات الأفلام و المسلسلات.