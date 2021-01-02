رولا محمود فين؟.. فنانة تتصدر التريند بعد اختفاء غامض

تصدرت الفنانة رولا محمود، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، ومؤشر البحث العالمي جوجل، وذلك بعد انتشار أخبار تفيد باختفائها في ظروف غامضة وتداول أخبار أخرى تؤكد وفاتها بفيروس كورونا.

وما زالت رولا في أعداد المفقودين ولم تظهر حتى الآن، ما أثار ذلك قلق متابعيها بسبب

اختفائها، وكان آخر ظهور على السوشيال ميديا في مارس الماضى.

رولا محمود ظهرت مع الساحر ووقفت أمام الإمبراطور واختفت في ظروف غامضة

وظهرت الفنانة رولا محمود فى شهر مارس الماضي، عبر حسابها على تويتر، وأعلنت إصاباتها

بفيروس كورونا، وغردت وقتها قائلة: "للأسف حالتي من سيئ إلى أسوأ أنا أصبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة".

شاهد.. أول فنانة مصرية تعلن إصابتها بفيروس كورونا

وتابعت رولا محمود: "للأسف النظام الصحى هنا حالًا (فى بريطانيا) مفعم بحالات كثيرة، ولا أعلم إذا كانوا حتى مستعدين لعلاجي، دعاؤكم أكيد هيساعدني، سأحاول الاستفسار في تغريداتي القادمة عن أي مكان للفحص".