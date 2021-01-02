نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسي، الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد صاحب القلم الوطني والذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 77 عامًا قدم فيها أعمالًا مميزة أثرى من خلالها السينما والدراما المصرية. خلالها السينما والدراما المصرية. اقرأ .. نجوم الفن يودعون جثمان الراحل وحيد حامد من شباك العربية وقال المهندس حسام صالح، المتحدث باسم الشركة المتحدة إن قطاع الدراما بالقنوات بإشراف وإدارة يسري الفخراني قام بعمل تغيير علي خرائط قنوات أون دراما ودي إم سي دراما. الدراما بالقنوات بإشراف وإدارة يسري الفخراني قام بعمل تغيير علي خرائط قنوات أون دراما ودي إم سي دراما. لتبدأ من الليلة إذاعة أعمال وحيد حامد مثل الجماعة، أما قناة الحياة مسلسلات (دراما) فبدأت إذاعة أفلام الراحل على مدار اليوم وذلك تخليدًا لأعماله الرائعة.

كانت هذه تفاصيل خبر المتحدة للخدمات الإعلامية تبدأ عرض أعمال الراحل وحيد حامد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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