الفنان المصري عادل إمام ينعي السينارست القدير وحيد حامد

السبت 2 يناير 2021

نعى الفنان الكبير عادل إمام السينارست القدير وحيد حامد الذي توفي اليوم بعد أسبوع من الصراع مع المرض.



وأكد الزعيم عاد إمام أن وفاة حامد تعد خسارة كبيرة للفن المصري والعربي.

وقال إمام عبر انستغرام: ‎اليوم فقدت صديقي و اخي و حبيبي و رفيقي وحيد حامد ... خسارة كبيرة للفن المصري و العربي ... الله يرحمك يا وحيد ويدخلك فسيح جناته.

توفي الكاتب المصري الشهير وحيد حامد عن عمر ناهز 76 عاما، إثر تعرضه لأزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى.

وشيع جثمان الراحل إلى مثواه الأخير بعد ظهر السبت، من مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

ويعد حامد من أكبر كتاب الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية خلال العقود الأربعة الماضية في المنطقة العربية، وجسد شخصيات أعماله أبرز نجوم السينما المصرية، وفى مقدمتهم عادل إمام ونور الشريف وأحمد زكي ويسرا ومني زكي وغيرهم.

وأضاف السيناريست الراحل إلى سجلات السينما والدراما المصرية العديد من الأعمال، أبرزها أفلام "طائر الليل الحزين" و"غريب في بيتى" و"البريء" و"الراقصة والسياسي" و"الغول" و"الهلفوت" و"الإرهاب والكباب" و"اللعب مع الكبار" و"اضحك الصورة تطلع حلوة" و"سوق المتعة" وغيرها.

ومن أبرز المسلسلات التي تحمل اسمه، "البشاير" و"العائلة" و"الدم والنار" و"أوان الورد" و"الجماعة".

وحامد والد المخرج الشاب مروان وحيد حامد، وزوج الإعلامية زينب سويدان رئيس التلفزيون المصري سابقا.

وكتب مروان وحيد حامد على صفحته بموقع "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون. توفي إلى رحمة الله تعالى أبي الغالي الكاتب الكبير وحيد حامد. البقاء والدوام لله وحده"