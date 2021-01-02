شكرا لقرائتكم خبر عن ريهانا تستقبل العام الجديد بإطلالة ساحرة.. شوف الصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الملايين من محبى النجمة العالمية ريهانا أن تطلق ألبومها الغنائى الجديد خلال عام 2021، وقررت النجمة الشهيرة والتى تعد من أقطاب مستحضرات التجميل والموضة فى العالم و المولودة فى باربادوس أن تحمس عشاقها و محبيها مع الساعات الأولى لبداية عام 2021، فنشرت ريهانا صورتين جديدتين من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" حيث ظهرت ريهانا بإطلالة مثيرة وساحرة وهى تقف بجانب أحد حمامات السباحة.

واختارت ريهانا البالغة من العمر (32 عام) أن تظهر مرتديه ملابس مثيرة ولامعة حيث خطفت أنظار كل عشاق الموضة والمعنيين بها، بينما اختارت "الصندل" الذى ارتدته من دار أزياء "Amina Muaddi" وصل سعره إلى 1080 جنيه إسترلينى .

ولكى تكمل ريهانا إطلالتها الأنيقة اختارت أن ترتدى اكسسوارت كثيفة باللون الذهبى وهو ما زاد من بريق النجمة الشهيرة.

يذكر أن ريهانا وصديقها النجم العالمى آساب روكى تجمعهما قصة حب قوية حيث قضيا معا عطلة رأس السنة فى مدينة باربادوس مسقط رأس النجمة الشهيرة وكان بصحبتهما عدد من اصدقائهما المقربين .