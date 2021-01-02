شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة تنعى الراحل وحيد حامد وتعرض أعماله على قنوات المجموعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسي، بخالص الحزن والأسى الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد صاحب القلم الوطني الذي قدم أعمالاً مميزة أثرى من خلالها السينما والدراما المصرية.

وصرح المهندس حسام صالح، المتحدث باسم المتحدة، بأن قطاع الدراما بالقنوات بإشراف وإدارة الأستاذ يسري الفخراني قام بعمل تغيير على خرائط قنوات أون دراما ودي أم سي دراما لتبدأ من الليلة إذاعة أعمال الأستاذ وحيد حامد مثل الجماعة. أما قناة الحياة مسلسلات (دراما) فقد بدأت إذاعة أفلام الراحل على مدار اليوم وذلك تخليدًا لأعماله الرائعة.

الكاتب الكبير وحيد حامد من مواليد 1 يوليو عام 1944، وهو كاتب سيناريو مصرى، عُرف بتقديمه للأعمال المهمة والمؤثرة في تاريخ السينما، كما عمل مع عدد من المخرجين منهم سمير سيف، شريف عرفة وعاطف الطيب.

ونالت أعمال المؤلف وحيد حامد إعجابا من كل المحافل المحلية، والدولية وحاز عنها على عدة جوائز، وآخرها فى 2020 حاز جائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ42.

بدأ بكتابة القصة القصيرة والمسرحية فى بداية مشواره الأدبي، ثم اتجه إلى الكتابة للإذاعة المصرية فقدم العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، ومن الإذاعة إلى التليفزيون والسينما حيث قدم عشرات الأفلام والمسلسلات.

ولد بقرية بنى قريش مركز منيا القمح محافظة الشرقية، مصر، وتزوج من الإعلامية زينب سويدان رئيس التليفزيون المصري سابقا وهو والد المخرج السينمائي مروان حامد.

ومن أعماله السينمائية، طائر الليل الحزين، فتوات بولاق، غريب في بيتي، البريء، أرزاق يا دنيا، الراقصة والسياسي، الإنسان يعيش مرة واحدة، الغول، أنا وأنت وساعات السفر، معالي الوزير، آخر الرجال المحترمين، الهلفوت، الإرهاب والكباب، المنسي، اللعب مع الكبار، ديل السمكة، عمارة يعقوبيان.