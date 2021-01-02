شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن ينعون الكاتب الراحل وحيد حامد: وداعا أيها المعلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل نجوم الفن فى مصر والعالم العربى، نعى الكاتب الكبير وحيد حامد، والذى وافته المنية صباح اليوم السبت، بعد صراع طويل مع المرض، نقل على إثره للعناية المركزة، ومن جهتها، قالت النجمة سلاف فواخرجى عبر انستجرام :"وحيد حامد ، وداعاً أيّها المُعلّم ...وستبقى ابداعاتك ونحن معها، نحارب طيور الظلام".



سلاف فواخرجى

فيما نعاه رامى إمام عبر انستجرام وقال :"الاستاذ وحيد حامد مكانش بس كاتب عظيم و مؤلف كبير و سيناريست عبقري و دراماتورجي مثقف و واعي .. استاذ وحيد حالة ابداعية خاصة و استثنائية في وجدان الفن المصري و العربي ... استاذ وحيد كان عيون مصر ... كان شايف لسنين قدام .. كان قلبه حاسس ... استاذ وحيد هو المدرسة .. وهو الفصل .. وهو المنهج ... وهو الطالب ... استاذ وحيد هو من مثقفين هذا الزمان اللي بنفتخر اننا كنا موجودين في عصره ... ربنا يرحمك يا استاذ وحيد و يغفرلك و يدخلك فسيح جناته و يصبرنا علي فراقك".



رامى إمام

فيما نعاه الفنان الشاب محمد كيلانى، قائلا :"فقدت مصر واحد من أعظم مؤرخيها، البقاء لله الأستاذ وحيد حامد في ذمة الله".



محمد كيلانى

يُذكر أن وحيد حامد من مواليد يوليو 1944 فى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأقام بالقاهرة منذ العام 1963 لتبدأ رحلته الفنية التى أضافت عشرات الأعمال المهمة إلى سجلات السينما والدراما، أبرزها أفلام: طائر الليل الحزين، وغريب فى بيتى، والبرىء، والراقصة والسياسى، والغول، والهلفوت، والإرهاب والكباب، واللعب مع الكبار، واضحك الصورة تطلع حلوة، وسوق المتعة. ومسلسلات: البشاير، والعائلة، والدم والنار، وأوان الورد، والجماعة.

ولاقت أعمال المؤلف وحيد حامد إعجابا من كافة المحافل المحلية، والدولية و حاز عنها على عدة جوائز، وآخرها في فى 2020 حاز جائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42.

بدأ وحيد حامد مسيرته بكتابة القصة القصيرة والمسرحية فى بداية مشواره الأدبي، ثم اتجه إلى الكتابة للإذاعة المصرية فقدم العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، ومن الإذاعة إلى التليفزيون والسينما حيث قدم عشرات الأفلام والمسلسلات.