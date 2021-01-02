شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم وصبا مبارك وزينة تنعين وحيد حامد: مصر فقدت أحد أصحاب الرأى والكلمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة نيللي كريم على نعي الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، الذى وافته المنية فجر اليوم السبت، عن عُمر يناهز 77 عاما، بعد صراع مع المرض، وكتبت عبر حسابها بموقع "انستجرام" :" البقاء لله في الكاتب الكبير الاستاذ وحيد حامد".



نيللى كريم

فيما كتبت النجمة صبا مبارك :"استاذ وحيد هتوحشني ضحكتك.. و قلبك الكبير و طفولتك الي مقدرتش السنين تكبرها و روحك الحلوة الي عمرها ما عرفت الهزيمة..هفضل ديما شايفاك على نفس الطاولة في فندق حياة بتشرب قهوتك قدام النيل و تستقبل تلاميذك و الي بيحبوك..كلماتك عمرها ما هتفارقنا ..شكرا على كل حاجة يا حبيبنا.. و إلى لقاء..العزاء للصديق الاستاذ مروان حامد".



صبا مبارك

أما النجمة زينة كتبت عبر حسابها :" إنا لله وان اليه راجعون ..ولا حول ولا قوة الا بالله .. الله يرحمك يا استاذ ويحسن اليك ويعفو عنك مصر فقدت اهم مبدع وصاحب رأي وكلمة الاستاذ :#وحيد_حامد لا نملك الا الدعاء لروحك الطيبة...كنت بحبك اوي ".



زينة

وكان المخرج السينمائى مروان حامد، نجل الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، قد قال فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، إنه سيكتفى بعزاء المقابر في وفاة والده، نظرًا للظروف الحالية بسبب فيروس كورونا.

ورحل الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، فجر اليوم السبت، عن 77 عامًا، بعدما وافته المنية فى العناية المركزة بأحد المستشفيات إثر أزمة صحية اضطرته قبل أيام لدخول المستشفى.

وشيع الجثمان إلى مثواه الأخير من مسجد الشرطة فى مدينة الشيخ زايد وتم دفن جثمان الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، وحرص على التواجد مع أسرة الراحل، كل من النجمين كريم عبد العزيز وأحمد حلمى، والفنان الكبير جمال سليمان، والمخرج الكبير شريف عرفة، والمخرجان محمد ياسين وشريف البندارى، والسيناريست تامر حبيب، والفنان عباس أبو الحسن.