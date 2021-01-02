شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تنعى وحيد حامد بصور وكلمات مؤثرة: هتفضل تاج على راسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بكلمات مؤثرة نعت النجمة يسرا فقيد الوسط الفنى الراحل الكاتب الكبير وحيد حامد وكتبت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلة: إنا لله وإنا إليه راجعون.. فقدنا اليوم أهم رموز السينما المصرية الكاتب العظيم جدا وحيد حامد، مع السلامة أستاذي ومعلمي كنت وستظل نِعم الأستاذ والأخ والأب والصديق، لك بصمة أساسية وكبيرة في مشواري وهتفضل تاج علي راسي.. مش عارفة أكون معاك بس دعائي لك بالرحمة والمغفرة ويارب في أعلى درجات الجنة.

أخر كلمة ليك هتفضل معلمة في قلبي وعقلي "أنا حبيت أيامي" الحمد لله إنك شوفت بعينك حب واحترام وتقدير مصر كلها ليك، أنت خسارة كبيرة جدا للإنسانية وللفكر وخسارة أكبر لينا كفنانين وأصدقاء، ربنا يصبرنا على فراقك وإلى أن نلتقي