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شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين يكتفى بجنازة حماته والعزاء أمام المقابر فقط بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيعت جنازة حماة النجم آسر ياسين بعد صلاة العصر اليوم السبت بعد تعرضها لوعكة صحية أدت لوفاتها، واكتفت أسرة الراحلة بالجنازة فقط والعزاء أمام مقابر العائلة نظرًا لانتشار فيروس كورونا.
أعلن أسر ياسين عن نبأ الوفاة عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام" حيث نشر صورة جمعته بها هى وزوجته وعلق عليها ناعيًا إياها قائلا: "توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى الغالية والعزيزة مدام سها إبراهيم الوكيل، بعد وعكة صحية شديدة، برجاء الدعاء لها بالمغفرة وقراءة الفاتحة على روحها الطاهرة".
وفي وقت سابق، أصيب الفنان آسر ياسين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث قال في لقاء تليفزيوني :"حسيت بالخطر لما مراتى سافرت لأمريكا وما حدش كان عارف العالم هيمشى ازاى".
وأضاف خلال حوار خاص ببرنامج يحدث في مصر مع الإعلامى شريف عامر: ما كانش في قلق عليا لما جالى كورونا وقعدت لوحدى في الجونة وهو كان برد بالنسبالى وكنت باكل فصين توم كل يوم، وقلت هخلى الكورونا تندم إنها دخلت جوايا، أنا ماشى مع ربنا وتراب الماس قعدت سنتين علشان أعمله ومرة قولنا تعالوا نصطاد ونشوف رزقنا في رأس السنة .