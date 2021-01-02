آسر ياسين يكتفى بجنازة حماته والعزاء أمام المقابر فقط بسبب كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيعت جنازة حماة النجم آسر ياسين بعد صلاة العصر اليوم السبت بعد تعرضها لوعكة صحية أدت لوفاتها، واكتفت أسرة الراحلة بالجنازة فقط والعزاء أمام مقابر العائلة نظرًا لانتشار فيروس كورونا.

أعلن أسر ياسين عن نبأ الوفاة عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام" حيث نشر صورة جمعته بها هى وزوجته وعلق عليها ناعيًا إياها قائلا: "توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى الغالية والعزيزة مدام سها إبراهيم الوكيل، بعد وعكة صحية شديدة، برجاء الدعاء لها بالمغفرة وقراءة الفاتحة على روحها الطاهرة".