عمر الشناوي أمام هنا الزاهد في "قولي لأحمد"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تعاقد الفنان عمر الشناوي على مشاركة الفنانة هنا الزاهد بطولة قصة "قولي لأحمد"، وهي إحدى حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، والتي انتهى السيناريست إياد صالح من كتابتها.

ويجسد الشناوي في قصة "قولي لأحمد"، شخصية رجل أعمال والذي يُقابل هنا الزاهد وتنشأ بينهم العديد من المواقف في إطار القصة، التي تُجسد هنا الزاهد فيها دور دكتورة تعمل في قسم الطوارىء بأحد المستشفيات، وفي إحدى الليالي تستقبل سيدة أعمال جاءت للمستشفى بعد تعرضها لحادث كبير، وقبل وفاتها تقوم هذه السيدة بإبلاغ هنا الزاهد سر، سيقوم بتغيير مجرى حياتها، في إطار من التشويق الذي يجمع بين الرومانسية والكوميديا.

ويعد عمر الشناوي آخر المنضمين لفريق عمل المسلسل، حيث يشاركها في القصص الأخرى التي تقدمها كل من محمد الشرنوبي، ومحمود عبدالمغني، ومحمد كيلاني، وميدو عادل، كما ستشهد الحكايات ظهور العديد من ضيوف الشرف، بينما وقع الاختيار على مؤلفي القصص التسعة، وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب.

وكان القائمون على مسلسل كشفوا عن البوستر التشويقي للعمل والذي تصدرت فيه بطلته هنا الزاهد بـ9 شخصيات، من المقرر عرضه في فبراير المقبل.

"حلوة الدنيا سكر" مسلسل تدور فكرته عن 9 قصص مختلفة، كل قصة تعرض في 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف، إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج سينرجي وكريم أبو ذكري، ويضم المسلسل نخبة كبيرة من ضيوف الشرف.