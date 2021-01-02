طارق الشناوي لـ"الخليج 365": وحيد حامد قال كلمته الأخيرة في ندوة القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إنه شعر أن السيناريست الكبير وحيد حامد، يودع جمهوره الوداع الأخير في كثير من كلماته التي أدلى بها خلال ندوته معه على هامش تكريمه في الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي، ديسمبر الماضي.

أضاف الشناوي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "شعرت في كثير من كلمات وحيد حامد في ندوته الأخيرة بالقاهرة السينمائي، أنه يقول لنا: السلام العليكم، وأن ده آخر كلام يريد أن يقوله، وأن رسائله هي فصل الخطاب وكأنه يقول الكلمة الأخيرة، شعرت بذلك أثناء الندوة وأردت تجنب هذا الإحساس، ولكني بعد ذلك تأكدت أنه كان بالفعل يقول كلمته الأخيرة".

تابع: "وحيد حامد كان دائما بلا حسابات، وفي الفترة الأخيرة كانت كلماتها مطلقة ومتسامحة، حتى مع من أصابوه بضرر في حياته، عندما سألته عن شخصيات ألقت على إبداعه الكثير من الحجارة، أخبرني أنه سامحهم بل قال كلاما جميلا عنهم، وأعتقد أن ذلك كان نابعا من حالة شفافية وتسامح تأتي الإنسان قبل رحيله عن عالمنا".

كان الكاتب الكبير وحيد حامد قد توفي صباح اليوم، عن عمر ناهز 76 عاما، بعد صراع مع المرض، تاركا خلفه إرثا كبيرا من الأعمال الفنية الخالدة في ذاكرة السينما المصرية.

وقدّم وحيد حامد عددا من أهم أعمال السينما والدراما المصرية، من بينها: "غريب في بيتي"، "الغول"، "معالي الوزير"، "البريء"، "طيور الظلام"، "الإرهاب والكباب"، "الراقصة والسياسي"، "آخر الرجال المحترمين"، "المنسي"، "اللعب مع الكبار"، "الهلفوت"، "النوم في العسل"، "اضحك الصورة تطلع حلوة"، "دم الغزال"، "احكي يا شهرزاد"، "أحلام الفتى الطائر"، "أوان الورد" و"بدون ذكر أسماء" وغيرها.