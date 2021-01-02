" آخر كلمة ليك هتفضل معلمة في قلبي".. يسرا تنعى السيناريست وحيد حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعت النجمة يسرا، السيناريست والكاتب والمؤلف الكبير وحيد حامد، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت، إثر أزمة قلبية حادة، تعرض لها مؤخرا، ودخل على إثرها غرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات بالمهندسين.

ونشرت يسرا، آخر صورة جمعتها به، عبر حسابها على تويتر، وعلقت :" ‏آخر كلمة ليك هتفضل معلمة في قلبي و عقلي (أنا حبيت أيامي).. الحمدلله إنك شوفت بعينك حب واحترام و تقدير مصر كلها ليك، إنت خسارة كبيرة جدا للإنسانية وللفكر وخسارة أكبر لينا كفنانين وأصدقاء.. ربنا يصبرنا على فراقك.. وإلى أن نلتقي".

وشيع نجوم الفن، السيناريست الكبير الراحل وحيد حامد، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وتوفي صباح اليوم السبت، الكاتب والمؤلف الكبير وحيد حامد، إثر أزمة قلبية حادة، تعرض لها مؤخرا، ودخل على إثرها غرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات بالمهندسين.

يذكر أن، وحيد حامد أحد أشهر نجوم الكتابة في مصر والعالم العربي، تعاون مع كبار نجوم التمثيل والإخراج، قدم للسينما عشرات الأفلام المميزة والمهمة، اعتاد الدخول إلى عش الدبابير، بمناقشة المسكوت عنه دائمًا.