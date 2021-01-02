المتحدة تنعي وحيد حامد وتعرض أعماله على قنواتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي، بخالص الحزن والأسى الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، صاحب القلم الوطني، والذي قدّم أعمالا مميزة أثرى من خلالها السينما والدراما المصرية.

وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة، في بيان للشركة، أن قطاع الدراما بالقنوات بإشراف وإدارة يسري الفخراني، قام بعمل تغيير على خرائط قناتي "أون دراما" و"دي إم سي دراما" لتبدأ من الليلة إذاعة أعمال وحيد حامد مثل مسلسل "الجماعة".

وبدءا من الساعة الرابعة مساء السبت 2 يناير 2021، بدأت قناة "الحياة دراما" أسبوع أفلام السيناريست وحيد حامد، حيث تعرض باقة من أفضل أعماله في السينما المصرية.

كان الكاتب الكبير وحيد حامد قد توفي صباح اليوم، عن عمر ناهز 76 عاما، بعد صراع مع المرض، تاركا خلفه إرثا كبيرا من الأعمال الفنية الخالدة في ذاكرة السينما المصرية، والتي ناقشت أزمات المجتمع المصري بعمق وصدق شديد.

وقدّم وحيد حامد عددا من أهم أعمال السينما والدراما المصرية، من بينها: "غريب في بيتي"، "الغول"، "معالي الوزير"، "البريء"، "طيور الظلام"، "الإرهاب والكباب"، "الراقصة والسياسي"، "آخر الرجال المحترمين"، "المنسي"، "اللعب مع الكبار"، "الهلفوت"، "النوم في العسل"، "اضحك الصورة تطلع حلوة"، "دم الغزال"، "احكي يا شهرزاد"، "أحلام الفتى الطائر"، "أوان الورد" و"بدون ذكر أسماء".