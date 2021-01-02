هكذا نعت إسعاد يونس الكاتب وحيد حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، الكاتب وحيد حامد، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت، إثر أزمة قلبية حادة، تعرض لها مؤخرا، ودخل على إثرها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

نشرت إسعاد صورة الكاتب وحيد حامد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"وحيد وحيد وحيد".

يذكر أن وحيد حامد أحد أشهر نجوم الكتابة في مصر والعالم العربي، تعاون مع كبار نجوم التمثيل والإخراج، قدم للسينما عشرات الأفلام المميزة والمهمة، اعتاد الدخول إلى عش الدبابير، بمناقشة المسكوت عنه دائمًا.