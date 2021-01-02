"انهيار إلهام شاهين وبكاء أرملته وغياب يسرا ".. 8 لقطات من جنازة وحيد حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

انتهت منذ قليل تشييع جنازة، الكاتب والمؤلف الكبير، وحيد حامد من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

حرص على حضور الجنازة عدد كبير من محبي الكاتب الراحل، في مقدمتهم، وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبدالدايم، المنتج، محمد العدل، الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الفنان عزت العلايلي، الكاتب بشير الديك، المخرج شريف عرفة، الفنانة لبلبة، الفنانة إلهام شاهين، المخرج محمد ياسين، الفنان كريم عبدالعزيز، الفنان أحمد حلمي، الفنانة منى زكي، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، الدكتور خالد عبدالجليل.

في هذه السطور نستعرض لكم أبرز لقطات جنازة الراحل وحيد حامد:

- انهارت الفنانة إلهام شاهين من البكاء حزنًا على وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد.

- حرصت الفنانة إلهام شاهين على اتخاذ الإجراءات الاحترازية وارتدت "كمامة".

- ودخلت أرملة الراحل زينب سويدان في نوبة بكاء أثناء وداعه

- وانهار الكاتب بشير الديك في جنازة الراحل وحيد حامد.

- غابت الفنانة يسرا عن الجنازة بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

- كما أنه لم يحضر عدد من النجوم الجنازة منهم الفنان الكبير عادل إمام، الفنان أحمد السقا، وغيرهم.

- حضر الفنان أحمد حلمي وزوجته الفنانة منى زكي، وحرصا على اتخاذ الإجراءات الاحترازية، ارتداء "الكمامة"، للوقاية من فيروس كورونا.

- ولم يلحق الفنان محمد فراج بالجنازة، لوصوله متأخرا إلى مسجد الشرطة، عقب انتهاء صلاة الجنازة وخروج الجثمان لدفنه بمثواه الأخير.

- توفي، صباح اليوم السبت، الكاتب الكبير وحيد حامد إثر أزمة قلبية حادة، تعرض لها مؤخرا، ودخل على إثرها غرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات.

- يذكر أن وحيد حامد أحد أشهر نجوم الكتابة في مصر والعالم العربي، تعاون مع كبار نجوم التمثيل والإخراج، وقدم للسينما عشرات الأفلام المميزة والمهمة، اعتاد الدخول إلى عش الدبابير، بمناقشة المسكوت عنه دائمًا.