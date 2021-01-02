"الأب والسند والمعلم".. منة شلبي تنعى السيناريست وحيد حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعت الفنانة منة شلبي، السيناريست والكاتب والمؤلف الكبير وحيد حامد، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت، إثر أزمة قلبية حادة، تعرض لها مؤخرا، ودخل على إثرها غرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات بالمهندسين.

وكتبت منة، عبر حسابها على تويتر، قائلة :" ‏رحل الأستاذ المفكر الأب والقدوة و السند و المعلم .. رحل أهم أعمدة الصناعة ورموزها وأبي الروحي ومعلمي وصاحب أفضال على أجيال و أشخاص كتير وأنا منهم ..رحمة الله على أستاذ وحيد واللهم صبر أهله و أحبته وصبرنا جميعا.. أسألكم الفاتحة".

يذكر أن، وحيد حامد أحد أشهر نجوم الكتابة في مصر والعالم العربي، تعاون مع كبار نجوم التمثيل والإخراج، قدم للسينما عشرات الأفلام المميزة والمهمة، اعتاد الدخول إلى عش الدبابير، بمناقشة المسكوت عنه دائمًا.

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