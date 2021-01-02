صلاح عبد الله: "دم الغزال.. عرفني على الوجه الآخر لوحيد حامد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعى الفنان صلاح عبد الله، السيناريست والكاتب والمؤلف الكبير وحيد حامد، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت، إثر أزمة قلبية حادة، تعرض لها مؤخرا، ودخل على إثرها غرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات بالمهندسين.

وكتب صلاح، عبر حسابه على تويتر، قائلاً : "‏‎وحيد حامد حكايتي مع (‎دم الغزال).. عرفتني يا سيدي على الوجه الآخر للكاتب الرائع، فبعد جلسات الإتفاق والعمل وحتى ألحق بك أحببتُ، وسأظل أحب الإنسان الطيب البشوش الرائع العظيم ‎وحيد حامد، والرائعون العظماء لا يرحلون، بل يبقى ذكرهم خالداً بأعمالهم، وستبقى بإذن الله.. أسألكم الفاتحة والدعاء".

فيلم" دم الغزال" عرض بالسينمات عام ٢٠٠٥، وشارك في بطولته يسرا ومنى زكي ونور الشريف ومحمود عبد المغني وعايدة رياض، ومن تأليف وحيد حامد ومن إخراج محمد ياسين.

يذكر أن، وحيد حامد أحد أشهر نجوم الكتابة في مصر والعالم العربي، تعاون مع كبار نجوم التمثيل والإخراج، قدم للسينما عشرات الأفلام المميزة والمهمة، اعتاد الدخول إلى عش الدبابير، بمناقشة المسكوت عنه دائمًا.