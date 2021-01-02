صبا مبارك ناعية وحيد حامد: كلماتك عمرها ما هتفارقنا

شاركت الفنانة صبا مبارك في واجب العزاء في الكاتب الكبير وحيد حامد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تباد الصور والفيديوهات "انستجرام".

ودعت صبا الراحل بكلمات مؤثرة قائلة:"أستاذ وحيد هتوحشني ضحكتك.. و قلبك الكبير و طفولتك إلى مقدرتش السنين تكبرها و روحك الحلوة الي عمرها ما عرفت الهزيمة هفضل ديمًا شايفاك على نفس الطاولة في فندق حياة بتشرب قهوتك قدام النيل و تستقبل تلاميذك و إلى بيحبوك كلماتك عمرها

ما هتفارقنا ❤️ شكرا على كل حاجة يا حبيبنا.. و إلى لقاء العزاء للصديق الاستاذ مروان حامد ربنا يصبركم و يرحمو".

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رحل وحيد حامد فجر اليوم، عن عمر يناهز الـ76 عامًا، إثر تدهور مفاجىء لحالته الصحي، وأقيمت شعائر صلاة الجنازة في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بعد

صلاة الظهر. وكان آخر تكريم للراحل من خلال مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، التي أقيمت فعالياته مطلع ديسمبر من العام الماضي، إضافة إلى إقامة ندوت تكريميةخاصة بمشواره الفني الذي زاد عن 50 عاماً من أعمال سينمائية ودرامية ناجحة .

الكاتب وحيد حامد من مواليد قرية بني قريش مركز منيا القمح محافظة الشرقية في يوليو 1944، وبدأ بكتابة القصة القصيرة والمسرحية في بداية مشواره الأدبي، ثم اتجه إلى الكتابة للإذاعة المصرية فقدم العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، ومن الإذاعة إلى التليفزيون والسينما حيث قدم عشرات الأفلام و المسلسلات.