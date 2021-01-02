تشييع جثمان السيناريست المصري وحيد حامد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله -

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني في مصر، على المشاركة في تشييع جثمان السيناريست والكاتب المصري وحيد حامد.

وتوفي حامد، صباح السبت، عن عمر ناهز 77 عاما، بعد صراع مرير مع مرض القلب.

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ومن أبرز النجوم الذين شاركوا في جنازة الكاتب الكبير، كريم عبدالعزيز، أحمد حلمي، إلهام شاهين، عزت العلايلي عباس أبوالحسن، بشير الديك، سوزان نجم الدين منى زكي، والفنان القدير رشوان توفيق.

كما حضر الجنازة الكاتب أحمد مراد، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، والدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة، والمخرج الكبير شريف عرفة، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر.