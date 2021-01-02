بالصور.. تشييع جثمان وحيد حامد بحضور نجوم الفن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني في مصر، على المشاركة في تشييع جثمان السيناريست والكاتب المصري وحيد حامد.

وتوفي حامد، صباح السبت، عن عمر ناهز 77 عاما، بعد صراع مرير مع مرض القلب.

ومن أبرز النجوم الذين شاركوا في جنازة الكاتب الكبير، كريم عبدالعزيز، أحمد حلمي، إلهام شاهين، عزت العلايلي عباس أبوالحسن، بشير الديك، سوزان نجم الدين منى زكي، والفنان القدير رشوان توفيق.





كما حضر الجنازة الكاتب أحمد مراد، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، والدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة، والمخرج الكبير شريف عرفة، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر.





وكانت وزيرة الثقافة المصرية نعت الكاتب الراحل قائلة: إن الراحل كان خير سند للمبدعين والمثقفين والفنانين وصاحب مواقف تكتب بحروف من نور في سجلات تاريخ الوطن كما أنه الأستاذ والأب والمعلم.





وأضافت أن الراحل نجح فى إبداع أعمال خالدة عبرت عن أحلام المجتمع ولامست طموحات جيل كامل، كما أنه خلق بقلمه شخصيات ستبقى خالدة فى ذاكرة السينما المصرية والعربية.

وتوجهت الوزيرة بالعزاء لأسرته ومحبيه، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.





يذكر أن وحيد حامد من مواليد 1 يوليو 1944، وبدأ مشواره مع السينما والتلفزيون منذ أكثر من 5 عقود، قدم خلالها للجمهور المصري والعربي أكثر من 40 فيلما، وحوالي 30 مسلسلا تلفزيونيا وإذاعيا.

وتم تكريم الراحل في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في ديسمبر الماضي، وحصل على جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وهو التكريم الذي أسعده، وأهداه لكل من سانده ودعمه في بداية مشواره.





ولد وحيد حامد في 1 يوليو 1944 بقرية بني قريشي، التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وفي عام 1963 سافر إلى العاصمة المصرية القاهرة، ليبدأ رحلة البحث عن فرصة للظهور.

وقدم حامد العديد من الأعمال الدرامية، من الإذاعة إلى التلفزيون والسينما، حيث قدم عشرات الأفلام والمسلسلات.

ويعد حامد من أهم كتاب السيناريو في تقديم قضايا سياسية من خلال معالجة سينمائية، فقد قدم عدة أفلاما جريئة ومهمة منها "البريء" و"معالي الوزير" بطولة أحمد زكي، و"الراقصة والسياسي" بطولة نبيلة عبيد، و"النوم في العسل" للنجم عادل إمام.

ومن أبرز المسلسلات التي تحمل اسمه، "البشاير" و"العائلة" و"الدم والنار" و"أوان الورد" و"الجماعة".



