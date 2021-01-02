شكرا لقرائتكم خبر عن رولا محمود تتصدر التريند.. اعرف قصة اختفائها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رولا محمود

تصدرت الفنانة رولا محمود تريند جوجل، بعد انتشار أخبار تفيد باختفائها في ظروف غامضة وتداول أخبار أخرى تؤكد وفاتها بفيروس كورونا، وما زالت رولا في أعداد المفقودين ولم تظهر حتى وقتنا هذا، وأثار ذلك قلق متابعيها بسبب اختفائها وكان آخر ظهور على السوشيال ميديا في مارس الماضى.

إصابة رولا محمود بفيروس كورونا

وظهرت الفنانة رولا محمود فى شهر مارس الماضى عبر حسابها على تويتر، وأعلنت إصاباتها بفيروس كورونا، وغردت وقتها قائلة: "للأسف حالتي من سيئ إلى أسوأ أنا أصبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة".

وتابعت: "للأسف النظام الصحى هنا حالًا (فى بريطانيا) مفعم بحالات كثيرة، ولا أعلم إذا كانوا حتى مستعدين لعلاجي، دعاؤكم أكيد هيساعدني، سأحاول الاستفسار في تغريداتي القادمة عن أي مكان للفحص".



رولا محمود

وأكدت الفنانة نهى العمروسى صديقة الفنانة الشابة "رولا محمود"، في تصريحات سابقة أنها فوجئت من بعض الأصدقاء بإصابة رولا محمود بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنها تعيش فى لندن منذ عام 2016، ومنذ ذلك الوقت لا تعرف عنها أى شىء، موضحة أنها تحاول التواصل معها حالياً، خاصة أن صداقة قوية تربطهما منذ فترة كبيرة، مؤكدة أن رولا شخصية مهذبه وجميلة وفتاة طيبة القلب.

رولا محمود فنانة شابة شاركت في فيلم "معالى الوزير" مع النجم القدير الراحل أحمد زكى الذى عرض عام 2002، وشارك في بطولته لبلبة، كما شاركت رولا في مسلسل "كيد النسا" بطولة فيفى عبدة وسمية الخشاب، عام 2011، إخراج أحمد صقر، وتأليف حسين مصطفى محرم.