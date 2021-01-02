شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم يحتفلون بتكريمه.. آخر ظهور للراحل وحيد حامد قبل دخوله المستشفى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودع عالم الفن، اليوم السبت، الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، عن عُمر يناهز 77 عامًا، بعدما وافته المنية في العناية المركزة بأحد المستشفيات، إثر أزمة صحية اضطرته قبل أيام لدخول المستشفى.

وبينما ينعى النجوم المبدع الراحل وحيد حامد، أعاد مغردون تداول صوره الأخيرة التى ظهر فيها بعد يومين من مشاركته فى مهرجان القاهرة السينمائي بيومين، وهى الصور التى احتفل فيها عدد كبير من الفنانين والفنانات والإعلاميين بتكريم السيناريست وحيد حامد، وكانت هذه الصور هي آخر لقطات مصورة له قبل تعرضه لوعكة صحية ودخوله المستشفى ثم وفاته صباح اليوم.

كان اَخر ظهور للسيناريست الراحل وحيد حامد، قبل أن يتعرض للوعكة الأخيرة، وسط مجموعة من الأصدقاء والفنانين الذين قرروا الاحتفال بتكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي، وكان ذلك بعد يومين من انتهاء فعاليات الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي، حيث ضم هذا الاحتفال كل من النجمة يسرا والمخرجة إيناس الدغيدي، والمخرجة ساندرا نشأت والكاتب عاصم حنفي والسيناريست تامر حبيب والإعلامية منى الشاذلي، التي قامت بنشر الصور عبر حسابها على انستجرام.



وحيد حامد يتوسط مجموعة من المشاهير

ورحل الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، فجر اليوم السبت، عن عُمر يناهز 77 عاما، بعدما وافته المنية فى العناية المركزة بأحد المستشفيات إثر أزمة صحية اضطرته قبل أيام لدخول المستشفى.

يُذكر أن وحيد حامد من مواليد يوليو 1944 فى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأقام بالقاهرة منذ العام 1963 لتبدأ رحلته الفنية التى أضافت عشرات الأعمال المهمة إلى سجلات السينما والدراما، أبرزها أفلام: طائر الليل الحزين، وغريب فى بيتى، والبرىء، والراقصة والسياسى، والغول، والهلفوت، والإرهاب والكباب، واللعب مع الكبار، واضحك الصورة تطلع حلوة، وسوق المتعة. ومسلسلات: البشاير، والعائلة، والدم والنار، وأوان الورد، والجماعة.